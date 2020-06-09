В Саранске 25-летний парень подозревается в угоне автомобиля

В Саранске сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении 25-летнего молодого человека, который подозревается в угоне автомобиля.

Стражами порядка было установлено, что 25-летний парень недавно гостил у своей 45-летней знакомой. Когда владелица жилья ушла в соседнюю комнату, молодой человек похитил ключи от принадлежащего женщине автомобиля марки «Ниссан» и покинул квартиру. На угнанном транспортном средстве парень отправился к другой своей знакомой, проживающей в посёлке Луховка.

Молодой человек полностью признал свою вину.

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Источник: 13.мвд.рф