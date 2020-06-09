Мошенник, представившийся работником банка, ограбил 28-летнюю жительницу Саранска

В Саранске 28-летняя местная жительница лишилась денежных средств, поверив мошеннику, который представился сотрудником банка.

Некоторое время назад 28-летней жительнице Саранска позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником банка и сообщил о том, что некие преступники пытаются похитить денежные средства со счета девушки. Затем якобы работник финансового учреждения рассказал, что пресечь упомянутые противозаконные действия можно будет в том случае, если горожанка снимет деньги и переведет их на другой счет.

В итоге жительница Саранска, действуя на основе указаний незнакомца, в ближайшем банкомате сняла 484 тыс. рублей, а затем отправилась в центр города, где через терминал другого банка перевела на несколько указанных якобы работником банка счетов все имеющиеся деньги.

Девушка рассказала о случившемся своим родственникам. Последние посоветовали горожанке обратиться в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

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Источник: 13.мвд.рф