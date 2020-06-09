В Саранске 32-летний мужчина украл мобильный телефон у своего знакомого

В Саранске сотрудники правоохранительных органов задержали 32-летнего мужчину, который украл мобильный телефон у своего знакомого.

Стражами порядка было установлено, что некоторое время назад 29-летний гражданин познакомился с 32-летним жителем Пролетарского района Саранска. Новоиспеченные знакомые вместе распивали спиртные напитки. Однажды 32-летний гражданин, находясь на остановке общественного транспорта, попросил у 29-летнего горожанина мобильный телефон, чтобы позвонить. Последний передал смартфон. После этого 32-летний мужчина убежал.

Спустя некоторое время, полицейские задержали похитителя мобильного телефона. Мужчина не стал отрицать свою вину. К моменту задержания горожанин успел продать украденный мобильный телефон за 5,5 тыс. рублей. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Ранее гражданин был судим за совершение имущественных преступлений. Стоит отметить, что на счету пострадавшего также есть судимость.

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Источник: 13.мвд.рф