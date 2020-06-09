В селе Старое Шайгово пьяный автомобилист устроил ДТП с пострадавшим

В селе Старое Шайгово по вине пьяного автомобилиста произошло ДТП, в результате которого пострадал мужчина.

Происшествие произошло утром 8 июня на улице Шишканова. По предварительной информации, 39-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки «Киа-Рио» в состоянии алкогольного опьянения, потерял контроль над управлением, в результате чего транспортное средство выехало за пределы проезжей части, а после этого врезалось в металлическое ограждение.

Пострадал 39-летний пассажир иномарки. Мужчина был госпитализирован в хирургическое отделение районной больницы.

Известно, что за последний год водитель иномарки более 10 раз привлекался к ответственности за превышение скорости.

Также читайте о том, что в Саранске в результате ДТП пострадала 33-летняя женщина.

Источник: гибдд.рф