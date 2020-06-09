Жителя Инсара осудили за использование поддельного водительского удостоверения

В Инсаре суд вынес приговор в отношении 33-летнего местного жителя, обвиняемого в использовании поддельного водительского удостоверения.

В конце апреля прошлого года 33-летний житель Инсара приобрел на одном из сайтов поддельное водительское удостоверение. В первой половине марта текущего года мужчина, двигаясь на своем автомобиле по одной из улиц Инсара, был остановлен сотрудником ДПС за нарушение ПДД. В ходе проверки документов страж порядка выявил подделку.

Решением суда в отношении жителя Инсара была избрана мера наказания в виде 1 года ограничения свободы.

Также читайте о том, что в Саранске 25-летний парень подозревается в угоне автомобиля.

Источник: prokrm.ru