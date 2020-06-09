Одно из муниципальных предприятий Саранска нарушило сроки оплаты исполненного муниципального контракта

В Мордовии прокуратура добивается погашения задолженности по оплате за исполненные контракты.

Сотрудниками прокуратуры Пролетарского района Саранска было установлено, что директор МП «Горэлектротранс» нарушил сроки оплаты исполненного муниципального контракта с ООО «ОДиТ» на поставку автомобильного топлива.

Руководителю общества было внесено представление с требованием погасить образовавшуюся задолженность.

Кроме того, ответственное должностное лицо предприятия за нарушение срока оплаты товара было привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.

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Источник: prokrm.ru