Одно из муниципальных предприятий Саранска нарушило сроки оплаты исполненного муниципального контракта

В Мордовии прокуратура добивается погашения задолженности по оплате за исполненные контракты.
Сотрудниками прокуратуры Пролетарского района Саранска было установлено, что директор МП «Горэлектротранс» нарушил сроки оплаты исполненного муниципального контракта с ООО «ОДиТ» на поставку автомобильного топлива.
Руководителю общества было внесено представление с требованием погасить образовавшуюся задолженность.
Кроме того, ответственное должностное лицо предприятия за нарушение срока оплаты товара было привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.
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Источник: prokrm.ru