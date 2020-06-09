В Саранске проводятся рейды по объектам торговли

В Саранске мобильные группы контроля продолжают проверять деятельность объектов торговли, сферы услуг (парикмахерских, салонов красоты) и аптек.

В период с 8 мая по 4 июня сотрудниками администрации Саранска было составлено 43 акта, из них 18 – на продовольственные торговые заведения, 24 – на магазины с непродовольственной группой товаров, 1 – на аптеку.

Наиболее частым нарушением является отсутствие перчаток для покупателей.

Составленные акты и фотоматериалы были направлены в региональное министерство экономики, торговли и предпринимательства.

По информации пресс-службы администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru