В Саранске был зафиксирован рост безработицы

Численность безработных в Саранске на 1 июня текущего года составила 4645 человек.

Указанный показатель на 310,7% превышает те данные, которые были зафиксированы годом ранее.

Уровень регистрируемой безработицы в настоящее время составляет 2,66%. Коэффициент напряженности на рынке труда равен 2,29%.

Заявленная работодателями потребность в работниках составляет 2346 ед., из них по рабочим профессиям – 1572 ед.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru