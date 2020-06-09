В Саранске сотрудники ГИБДД за один день задержали двух пьяных водителей

В Саранске сотрудники Госавтоинспекции за один день задержали двух пьяных автомобилистов.
Днём 8 июня возле дома №89, расположенного по адресу – улица Октябрьская, сотрудники ДПС ОСБ ДПС ГИБДД МВД по Мордовии остановили автомобиль марки ВАЗ-21074, за рулем которого находился 54-летний гражданин, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения.
В тот же день в посёлке Ялга стражи порядка на улице Мичурина остановили автомобиль марки ВАЗ-21144 под управлением пьяного 45-летнего мужчины.
Ранее указанные автомобилисты уже привлекались к ответственности по причине аналогичного нарушения.
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Источник: гибдд.рф