В Саранске 155 домов останутся без горячей воды практически на две недели

В Саранске практически на две недели на нескольких улицах будет прекращена подача горячего водоснабжения.

В период с 09:00 15 июня до 24:00 28 июня горячей воды не будет по следующим адресам: б. Эрьзи д. 1; 2; 3; 4; 6; 6а; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; пр. 70 лет Октября д. 167/1; 167/2; 167/3; ул. Гожувская д. 21; 27; 29; 25а; ул. Косарева д. 15; 17; 19; 19а; 19б; 21; 21а; 23; 25; 29; 31; 33; 35; 39; 39а; 41; 41/1; 41/2; 41/3; 43; 45; 70; 74; 76; 78; 80; 82; 82а; 84; 84а; 86; 86а; 88; 88а; 90а; 94а; 96а; 104; ул. Лихачева д. 5; 5а; 9; 14; 15; 15а; 16; 17; 18; 19; 19/1; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 34; ул. Пуркаева д. 1; 2; 3; 4; ул. Сущинского д. 1; 1а; 3;3а; 4; 4/1; 4/2; 4/3; 4/4; 4/5; 4/6; 6; 6/1; 6/2; 7; 7а; 8/1; 8/2; 8/3; 9; 11;11а; 11б; 12; 14; 17; 18/1; 18/2; 18/3; 20;20а; 22; 22а; 24; 28; 30; 32; 34; 36; 36/1; 36/2; 36/3; 36/4; 36/5; ул. Т.Бибиной д. 1/1; 1/2; 1а; 4; 6; 9; 14; 18; 20;20а; 22а; 26; 28; 30; 30а; 32; 34.

Прекращение подачи горячего водоснабжения связано с проведением гидравлических испытаний и ремонтных работ.

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Источник: info-rm.com