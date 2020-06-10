В Чамзинском районе в ДТП пострадал 41-летний мотоциклист

В Чамзинском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал 41-летний мотоциклист.

Происшествие произошло вечером 9 июня на территории посёлка Комсомольский. На улице Республиканской 41-летний гражданин, управлявший мотоциклом марки «Хонда», по предварительной информации, не предоставил преимущество в движении автомобилю марки ВАЗ-210740, в результате чего транспортные средства столкнулись.

Пострадал мотоциклист. Мужчина доставлялся в больницу.

Выяснилось, что у мотоциклиста нет водительского удостоверения.

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Источник: гибдд.рф