В Старошайговском районе главу сельского поселения оштрафовали за нарушение закона

В Старошайговском районе главу сельского поселения оштрафовали за нарушение законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан.

Сотрудниками прокуратуры указанного района было установлено, что в конце января нынешнего года в администрацию Старотеризморгского сельского поселения поступило коллективное обращение местных жителей с просьбой установить дополнительные мусорные контейнеры.

Упомянутое обращение администрацией населенного пункта объективно и всесторонне не было рассмотрено, ответ заявителю не направлялся.

Кроме того, было установлено, что поступившие в администрацию обращения граждан не регистрируются.

Одно должностное было лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Также по постановлению прокурора района в отношении главы Старотеризморгского сельского поселения была избрана мера наказания в виде штрафа.

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Источник: prokrm.ru