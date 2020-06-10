В Мордовии появятся три новых аппарата для проведения компьютерной томографии

В июне в медицинских учреждениях Мордовии установят три новых аппарата для проведения компьютерной томографии.

Два аппарата поступят в ближайшее время для больницы имени С. В. Каткова и Рузаевской межрайонной больницы. Ещё один аппарат уже был доставлен в инфекционную больницу.

В круглосуточном режиме ранее работали и продолжают в настоящее время работать аппараты для проведения КТ в ряде медицинских учреждений республики, среди которых больница имени С. В. Каткова, поликлиника № 5 в Саранске, больницы в Рузаевском, Зубово-Полянском, Ковылкинском и Краснослободском районах.

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Источник: mordovmedia.ru