Жителя Рузаевки осудили за продажу арендованного автомобиля

В Мордовии суд вынес приговор в отношении безработного жителя Рузаевки, который продал арендованный автомобиль.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в конце декабря 2018 года 24-летний житель Рузаевки взял в аренду автомобиль марки «Фольксваген-Поло» стоимостью 157,8 тыс. рублей. В первой половине января 2019 года молодой человек продал транспортное средство за 100 тыс. рублей. Вырученными деньгами парень распорядился по своему усмотрению.

Решением Октябрьского районного суда Саранска в отношении молодого человека была избрана мера наказания в виде 1 года лишения свободы условно. Материальный ущерб парень возместил, а транспортное средство было возвращено законному владельцу.

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Источник: oktyabrsky.mor.sudrf.ru