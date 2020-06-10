В Мордовии сотрудники ГИБДД задержали пьяного водителя иномарки

В Мордовии сотрудниками Госавтоинспекции был задержан пьяный водитель иномарки.

Поздним вечером 9 июня на 273-м километре трассы, соединяющей Нижний Новгород, Пензу и Саратов, инспекторы ДПС ОГИБДД ММО МВД России «Лямбирский» остановили автомобиль марки «Хендай-Солярис», за рулем которого находился 31-летний гражданин, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее указанный автомобилист уже привлекался к ответственности по причине аналогичного нарушения.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Чамзинском районе в ДТП пострадал 41-летний мотоциклист.

Источник: гибдд.рф