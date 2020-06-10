В Лямбире горел двухэтажный жилой дом

В Лямбире произошло возгорание двухэтажного жилого дома.

Происшествие произошло вечером 9 июня. На улице Молодежной загорелся двухэтажный частный жилой дом №18. Огонь полностью уничтожил чердак и второй этаж. Также частично была уничтожена кровля. Кроме того, была повреждена внутренняя отделка первого этажа на общей площади, составляющей 200 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина происшествия в настоящее время устанавливается.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru