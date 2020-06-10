В Саранске сотрудники ГИБДД остановили иномарку, которая находится в розыске

В Саранске сотрудники Госавтоинспекции остановили иномарку, которая находится в розыске.

Вечером 9 июня напротив дома №184, расположенного по адресу – улица Полежаева, инспекторами ДПС был остановлен автомобиль марки «Ниссан-Альмера», за рулем которого находился 31-летний гражданин. В ходе проверки документов было установлено, что государственные регистрационные знаки, а также свидетельство о регистрации транспортного средства находятся в розыске.

Для дальнейшего разбирательства 31-летний автомобилист был доставлен в ОП №3 УМВД России по Саранску.

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Источник: гибдд.рф