В Ковылкино горел мусор

В Ковылкино произошло возгорание мусора.

Поздним вечером 9 июня на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на проспекте 50 лет Октября. Прибыв по указанному адресу, пожарные обнаружили, что на открытой площадке, расположенной возле магазина «Пятерочка», имеет место горение мусора. В кратчайшие сроки возгорание было ликвидировано.

В результате данного происшествия никто не пострадал.

Причина возгорания мусора в настоящее время устанавливается.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru