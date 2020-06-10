В Ковылкино горел мусор

В Ковылкино произошло возгорание мусора.
Поздним вечером 9 июня на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на проспекте 50 лет Октября. Прибыв по указанному адресу, пожарные обнаружили, что на открытой площадке, расположенной возле магазина «Пятерочка», имеет место горение мусора. В кратчайшие сроки возгорание было ликвидировано.
В результате данного происшествия никто не пострадал.
Причина возгорания мусора в настоящее время устанавливается.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru