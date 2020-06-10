В Большеберезниковском районе загорелась баня

В Большеберезниковском районе произошло возгорание бани.

Происшествие произошло в ночь на 10 июня на территории населенного пункта Шугурово. Возле дома №2, расположенного по адресу – улица Садовая, загорелась баня. Огонь повредил постройку на площади 18 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.

Сотрудники МЧС призывают граждан быть осторожными при обращении с огнем.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru