В Саранске продолжаются работы по дезинфекции городских территорий

Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Саранске в постоянном режиме проводится дезинфекция автодорог, общественных пространств и остановок общественного транспорта.

Во всех микрорайонах города с наступлением благоприятных погодных условий продолжилась масштабная санитарная обработка. Предприятия коммунального комплекса обрабатывают территории специальным хлорсодержащим раствором.

В дезинфекции остановок и обработке городских территорий 9 июня было задействовано 15 единиц техники.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru