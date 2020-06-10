В конце июня в Мордовии может стартовать первый этап снятия ограничений

Оперативный штаб Мордовии рассчитывает, что к концу июня в регионе нормализуется эпидемиологическая ситуация.

После нормализации ситуации с заболеваемостью коронавирусом в регионе сможет стартовать первый этап снятия ограничений. Представители оперативного штаба обращают внимание граждан на то, что улучшение обстановки станет возможным только в случае строгого соблюдения всех противоэпидемических мероприятий.

Предварительная дата нормализации ситуации была названа с учетом того факта, что по распространению коронавируса республика отстает от Москвы примерно на три недели.

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Источник: mordovmedia.ru