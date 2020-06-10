Переболевших коронавирусом жителей Мордовии скоро пригласят на сдачу крови

В Мордовии планируют начать лечение коронавируса с помощью переливания плазмы крови тех, кто уже им переболел.

Глава регионального министерства здравоохранения Олег Маркин заявил, что возможность переливания плазмы в республике обсуждалась с одним из ведущих пульмонологов страны Александром Аверьяновым. На минувшей неделе последний посетил Саранск. Вместе с экспертом были определены показания и противопоказания к переливанию плазмы, а также обозначены этапы заболевания, на которых стоит прибегать к рассматриваемому методу.

В Мордовии имеется реестр людей, переболевших коронавирусом. Станция переливания крови будет связываться с даннымт гражданами.

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Источник: mordovmedia.ru