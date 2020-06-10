В Рузаевском районе усилят санитарный контроль и отменят ярмарки

В актовом зале администрации Рузаевского района 10 июня состоялось заседание оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.
Указанное заседание провел и. о. главы Рузаевского района Александр Сайгачев.
В ходе рассматриваемого заседания было принято решение об усилении мер контроля. Кроме того, было решено, что работа ярмарок будет приостановлена до 17 июня.
В праздничные дни продолжится мониторинг соблюдения санитарных мер.
По информации пресс-службы администрации Рузаевского района.
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Источник: ruzaevka-rm.ru