В Мордовии пострадал работник птицефабрики

В Мордовии 35-летний гражданин пострадал на рабочем месте.

Инцидент произошел 5 июня в селе Атемар. По предварительной информации, в одном из цехов птицефабрики 35-летний гражданин выполнял работы по газовой резке выключенного кормового смесителя. В это время один из рабочих, перепутав кнопки, запустил работу оборудования, вследствие чего была травмирована нога электрогазосварщика.

Пострадавший был оперативно доставлен в больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время здоровью мужчины ничего не угрожает.

Сотрудники следственных органов проводят проверку по факту случившегося.

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Источник: mordovia.sledcom.ru