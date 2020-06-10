В Мордовии пострадал работник птицефабрики

В Мордовии 35-летний гражданин пострадал на рабочем месте.
Инцидент произошел 5 июня в селе Атемар. По предварительной информации, в одном из цехов птицефабрики 35-летний гражданин выполнял работы по газовой резке выключенного кормового смесителя. В это время один из рабочих, перепутав кнопки, запустил работу оборудования, вследствие чего была травмирована нога электрогазосварщика.
Пострадавший был оперативно доставлен в больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время здоровью мужчины ничего не угрожает.
Сотрудники следственных органов проводят проверку по факту случившегося.
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Источник: mordovia.sledcom.ru