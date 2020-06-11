В Мордовии оштрафовали мужчину, который ударил сотрудника ГИБДД

В Ичалковском районе суд вынес приговор в отношении 42-летнего местного жителя, который ударил сотрудника Госавтоинспекции.

Вечером 9 марта нынешнего года сотрудники ДПС остановили автомобиль под управлением супруги 42-летнего гражданина. Последний, узнав об этом, приехал вместе со своим знакомым на место остановки транспортного средства. Супруг женщины принялся грубо разговаривать со стражами порядка, а в определенный момент ударил кулаком по лицу одного из них.

Решением суда в отношении 42-летнего гражданина была избрана мера наказания в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.

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Источник: mordovia.sledcom.ru