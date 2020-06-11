Житель Саранска обвиняется в разбойном нападении

В Саранске суд вынесет приговор в отношении 47-летнего местного жителя, который обвиняется в разбойном нападении.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что утром 16 марта нынешнего года 47-летний обвиняемый в подъезде многоквартирного дома дождался работницу государственного учреждения, которая имела при себе денежные средства в сумме более 300 тыс. рублей, предназначенные для выдачи гражданам. Угрожая женщине ножом, мужчина попытался похитить деньги. Пострадавшая стала кричать. Крики женщины услышал житель одной из квартир, который выбежал в подъезд и задержал обвиняемого.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении 47-летнего гражданина находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф