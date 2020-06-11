В Саранске сотрудники ГИБДД провели оперативно-профилактическое мероприятие «Чистые стекла»

В Саранске сотрудники Госавтоинспекции провели оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Чистые стекла».

В ходе проведения рейдового мероприятия стражами порядка было составлено более 40 административных материалов на водителей за управление транспортными средствами, светопропускание стекол которых не соответствует требованиям технического регламента.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф