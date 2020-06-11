Неизвестный мошенник ограбил фермера из Мордовии

В Мордовии руководитель крестьянско-фермерского хозяйства был ограблен неизвестным мошенником.

В марте нынешнего года руководитель крестьянско-фермерского хозяйства на одном из сайтов обнаружил объявление о продаже минерального удобрения. Мужчина связался с продавцом и договорился с ним о покупке 20 тонн аммиачной селитры. В тот же день руководителю крестьянско-фермерского хозяйства на адрес электронной почты были присланы договор на поставку удобрения и платежное поручение. Мужчина перечислил на указанные в документах реквизиты денежные средства в сумме 274,4 тыс. рублей. После этого продавец отключил свой телефон.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

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Источник: 13.мвд.рф