В Саранске предприниматель подозревается в мошенничестве

В Саранске сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении предпринимателя, который подозревается в мошенничестве.

В конце 2017 года 52-летний предприниматель взял в долг у своего 42-летнего знакомого денежные средства в сумме около 1,7 млн рублей. Спустя некоторое время бизнесмен ещё раз одолжил у того же гражданина аналогичную сумму. И в первом, и во втором случае предприниматель предоставил знакомому расписки в качестве документального подтверждения своего обязательства вернуть деньги в оговоренный срок.

В назначенное время мужчина денежные средства не вернул, заявив, что у него нет соответствующей возможности по причине финансовых трудностей. Затем гражданин несколько раз переносил срок возврата денег.

Знакомый бизнесмена, устав от постоянных обещаний, которые не выполняются, обратился в полицию.

Стражи порядка возбудили в отношении предпринимателя уголовное дело по статье о мошенничестве. Мужчина отказывается признавать свою вину.

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Источник: 13.мвд.рф