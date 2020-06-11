Жителя Саранска осудили за убийство знакомого

В Саранске суд вынес приговор в отношении 60-летнего мужчины, который убил своего знакомого.

В ночь на 23 ноября прошлого года 60-летний гражданин гостил у своего 69-летнего знакомого. В компании владельца жилья мужчина распивал спиртные напитки. В ходе попойки собутыльники поссорились. В процессе выяснения отношений гость несколько раз ударил хозяина квартиры ножом. От полученных ранений пострадавший скончался.

Преступник перетащил труп знакомого из кухни в туалет, чтобы бездыханное тело не было замечено с улицы через окно квартиры, расположенной на первом этаже дома. Труп пострадавшего спустя несколько дней обнаружили соседи.

Решением суда в отношении злоумышленника была избрана мера наказания в виде 10 лет лишения свободы.

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Источник: mordovia.sledcom.ru