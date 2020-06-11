В Мордовии руководство ООО «СДС-Управление Строительства» привлекли к уголовной ответственности

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовные дела в отношении представителей двух организаций.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что к январю 2018 года у ООО «СДС-Управление строительства» образовалась кредиторская задолженность в сумме более 180 млн рублей. Руководство организации по фиктивным основаниям заключило договор цессии, согласно которому право требования ранее образовавшегося долга с ООО «Мордовдевелопмент» в сумме более 865 мин рублей получала иная коммерческая организация. В дальнейшем ООО «Мордовдевелопмент» передало в собственность упомянутой организации простые векселя на сумму более 894 млн рублей. На самом деле никаких реальных финансово-хозяйственных взаимоотношений между данными организациями не было.

Арбитражный суд Мордовии признал ООО «СДС – Управление Строительства» банкротом, в результате чего кредиторам вышеуказанного общества был причинен крупный ущерб на общую сумму около 183 млн рублей.

Директор ООО «Мордовдевелопмент» подозревается в уклонении от уплаты налогов. В прошлом году данный гражданин не указал в налоговых декларациях сведения об отсутствии необходимости выплаты указанного долга в сумме 865 млн рублей, что привело к сокрытию налога на прибыль в размере около 120 млн рублей.

По уголовному делу были задержаны три человека, в том числе исполняющий обязанности директора ООО «СДС-Управление строительства» и директор ООО «Мордовдевелопмент».

Также сотрудниками следственных органов было установлено, что в 2008-2011 годы руководством ООО «СДС-Управление строительства» при поставке лифтов на строительные объекты, расположенные в Саранске, были похищены бюджетные денежные средства путем завышения фактической стоимости лифтового оборудования. Сумма ущерба составила порядка 4,2 млн рублей.

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Источник: mordovia.sledcom.ru