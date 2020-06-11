В Саранске руководитель строительной организации обвиняется в мошенничестве

В Саранске суд вынесет приговор в отношении руководителя строительной организации, который обвиняется в мошенничестве.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в период с 2016 по 2018 год обвиняемый получил от двух жителей Мордовии предоплату на общую сумму порядка 1,5 млн рублей. Строительная организация, которой руководит мужчина, должна была возвести два жилых дома. Обязательства в конечном итоге так и не были выполнены.

В первом случае процесс строительства ограничился заливкой фундамента. Во втором случае к работам вовсе никто не приступал.

Руководитель строительной организации под надуманными предлогами переносил сдачу объектов. Деньги клиентам не были возвращены.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф