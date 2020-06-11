В Саранске разыскивается 14-летний подросток

В Саранске разыскивается пропавший подросток.

Столяров Вячеслав Михайлович, являющийся жителем Саранска, 10 июня ушел из дома и до сих пор не вернулся обратно. Известно, что парень был одет в серые спортивные штаны с белыми полосками по бокам, голубую кофту и футболку белого цвета с надписью, а также красными и синими вставками. Возраст горожанина составляет 14 лет.

Все, кто владеет какими-либо сведениями о местонахождении разыскиваемого подростка, могут сообщить необходимую информацию по следующим телефонным номерам: 8-927-178-46-98 или 02 (102 с моб.).

Также читайте о том, что житель Саранска обвиняется в разбойном нападении.

Источник: vk.com/poisk_13region