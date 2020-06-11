Мошенница, представившаяся сотрудницей банка, ограбила жительницу Дубенского района

В Дубенском районе местная жительница была ограблена неизвестной мошенницей.

Некоторое время назад 48-летней жительнице указанного района позвонила неизвестная гражданка, которая представилась сотрудницей банка и сообщила, что некие преступники пытаются похитить денежные средства со счета женщины. Затем незнакомка рассказала, что деньги можно спасти. Якобы работница банка заявила, что денежные средства нужно перечислить на резервный счет. После этого незнакомка попросила собеседницу сообщить реквизиты её банковской карты и код, полученный в смс-сообщении.

Пострадавшая предоставила все необходимые сведения. Затем жительница Дубенского района получила уведомление о списании с её банковского счета денежных средств в сумме 34069 рублей. Якобы представительница банка сообщила, что деньги были переведены на резервный счет и в скором времени будут возвращены законной владелице, но для этого последней нужно дополнительно внести 5 тыс. рублей. Пострадавшая направилась в отделение банка, чтобы снять денежные средства.

По пути женщине снова позвонила якобы работница банка, которая предложила оформить кредит. Незнакомка заявила, что была одобрена выдача пострадавшей 650 тыс. рублей, поскольку последняя имеет безупречную кредитную историю. Данную сумму мошенница попросила перевести на указанные ею номера телефонов. Банкомат в том отделении, которое посетила пострадавшая, не работал, по причине чего она на такси отправилась в банк, расположенный на территории соседнего района.

Следуя указаниям мошенницы, жительница Дубенского района перечислила на два телефонных номера 129 тыс. рублей. После этого банкомат по неизвестной причине перестал принимать купюры. Женщина обратилась за помощью к работникам банка. Последние, узнав о беседах гражданки с якобы сотрудницей финансового учреждения, посоветовали ей обратиться в полицию.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

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Источник: 13.мвд.рф