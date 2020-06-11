В Саранске в ДТП с участием двух иномарок пострадала 48-летняя женщина

В Саранске произошло ДТП с участием двух иномарок, в результате которого пострадала 48-летняя женщина.

Происшествие произошло днём 10 июня на территории Ленинского района города. На улице Васенко 44-летняя гражданка, находившаяся за рулем автомобиля марки «Шкода», врезалась в автомобиль марки «Ауди», остановившийся на запрещающий сигнал светофора.

Телесные повреждения получила 48-летняя пассажирка «Ауди». Женщина самостоятельно обращалась за медицинской помощью в одну из больниц Саранска.

Известно, что гражданка, управлявшая «Шкодой», 11 раз привлекалась к административной ответственности за превышение скорости.

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Источник: гибдд.рф