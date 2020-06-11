В Саранске в результате ДТП пострадали два человека

В Саранске по причине ДТП пострадали два человека.

Происшествие произошло днём 10 июня на улице Васенко. По предварительной информации, 20-летний гражданин, находившийся за рулем легкового автомобиля марки «Дэу», не обеспечив безопасную дистанцию, врезался в фургон марки ГАЗ, который двигался впереди.

Водитель легковушки и его 20-летняя пассажирка самостоятельно обращались за медицинской помощью в одну из больниц Саранска.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф