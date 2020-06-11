В Чамзинском районе водитель иномарки сбил 11-летнего велосипедиста

В Чамзинском районе 11-летний велосипедист попал под колёса иномарки.

ДТП произошло вечером 10 июня в посёлке Комсомольский. На улице Цветочной 52-летний мужчина, управлявший автомобилем марки «Мицубиси-Лансер», совершил наезд на 11-летнего велосипедиста, который переезжал через нерегулируемый пешеходный переход.

Пострадавший доставлялся в ГБУЗ «Комсомольская ЦРБ», где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

Известно, что водитель иномарки более 10 раз привлекался к ответственности за превышение скорости, а также несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой.

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Источник: гибдд.рф