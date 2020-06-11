В Атюрьевском районе горел жилой дом

В Атюрьевском районе произошло возгорание жилого дома.

В ночь на 11 июня на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории села Усть-Рахмановка. На улице Центральной загорелся жилой дом №93. Огонь повредил постройку на площади 120 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru