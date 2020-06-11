В Саранске сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, который находится в розыске

В Саранске сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен автомобиль, который находится в розыске.

Днём 10 июня возле дома №51, расположенного по адресу – улица Добролюбова, инспекторы ДПС ОСБ ДПС ГИБДД МВД по Мордовии остановили автомобиль марки «Мицубиси-Лансер», за рулем которого находился 56-летний гражданин. В ходе проверки документов было установлено, что государственные регистрационные знаки и свидетельство о регистрации транспортного средства находятся в розыске.

Для дальнейшего разбирательства 56-летний автомобилист был доставлен в ОП №1 УМВД России по Саранску.

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Источник: гибдд.рф