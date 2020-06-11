В Зубово-Полянском районе загорелась трансформаторная подстанция

В Зубово-Полянском районе произошло возгорание трансформаторной подстанции.

Происшествие произошло днём 10 июня на территории населенного пункта Сосновка. На улице Школьной загорелась трансформаторная подстанция. Огонь уничтожил блоки питания и защиты на общей площади, составляющей 12 квадратных метров.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного происшествия пока что не поступала.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Атюрьевском районе горел жилой дом.

Источник: 13.mchs.gov.ru