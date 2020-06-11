Было установлено местонахождение без вести пропавшей несовершеннолетней жительницы Мордовии

В Мордовии было установлено местонахождение без вести пропавшей несовершеннолетней девушки.

Жительница посёлка Тургенево 2004 года рождения 6 июня ушла из дома. Бабушка девушки сообщила о розыске внучки.

На поиски без вести пропавшей гражданки был ориентирован весь личный состав ММО МВД РФ «Ардатовский». Опрашивались друзья и знакомые девушки.

Выяснилось, что жительница Мордовии находилась у своего знакомого, проживающего в селе Баево. У девушки сел мобильный телефон, по причине чего она не смогла выйти на связь с бабушкой, дабы сообщить о своем местонахождении. Также жительница Мордовии сообщила, что не знала о розыске, отметив, что ранее она также не приходила домой ночевать, но родственники в полицию не обращались.

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Источник: 13.мвд.рф