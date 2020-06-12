В Ковылкинском районе в результате ДТП пострадали два человека

В Ковылкинском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Происшествие произошло днём 11 июня неподалеку от села Русская Лашма. По предварительной информации, 52-летний водитель автомобиля марки ВАЗ-2106, выезжая с полевой дороги на главную, не предоставил преимущество в движении автомобилю марки ВАЗ-211240 под управлением 34-летнего мужчины, в результате чего транспортные средства столкнулись.

Оба автомобилиста получили телесные повреждения.

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Источник: гибдд.рф