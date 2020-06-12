В Зубово-Полянском районе горел сарай

В Зубово-Полянском районе произошло возгорание сарая.

Происшествие произошло в ночь на 12 июня на территории посёлка Явас. Возле дома №29, расположенного по адресу – улица Дзержинского, загорелся сарай. Огонь повредил постройку на площади, составляющей 18 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания сарая в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru