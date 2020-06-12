В Рузаевке продолжается дезинфекция социально значимых объектов

В Рузаевке личным составом ГУ МЧС РФ по Мордовии в течении двух недель проводится работа по дезинфекции дорог, асфальтобетонных и плиточных покрытий, а также объектов социальной значимости.

В общей сложности было обработано около 500 различных объектов социальной значимости. Для уничтожения вирусов и бактерий использовался хлорсодержащий раствор. Данные меры были предприняты с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.

Сотрудники МЧС проводят санитарную обработку в средствах индивидуальной защиты, которые после завершения мероприятий подвергаются тщательной обработке.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru