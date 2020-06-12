Заместитель прокурора Мордовии проведет прием граждан в режиме видеоконференцсвязи

Заместитель прокурора Мордовии Алексей Березин проведет прием граждан в режиме видеоконференцсвязи.

Прием граждан будет проводиться 16 и 17 июня. Заместитель прокурора республики Березин Алексей Анатольевич посредством видеоконференцсвязи выслушает обращения жителей региона по вопросам нарушения их прав в период с 10:00 до 13:00.

Граждане могут обратиться с жалобами и задать интересующие вопросы.

Предварительная запись на прием осуществляется старшим помощником прокурора республики по рассмотрению обращений и приему граждан Биряевым Дмитрием Анатольевичем по следующему телефонному номеру: 47-47-96.

По информации пресс-службы прокуратуры Мордовии.

Также читайте о том, что в Рузаевском районе усилят санитарный контроль и отменят ярмарки.

Источник: prokrm.ru