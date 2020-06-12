Работники АО «Мордовцемент» не получили зарплату за май

В Чамзинском районе более 250 работников одной из местных организаций не получили зарплату за май.

Сотрудниками прокуратуры было установлено, что 253 работника АО «Мордовцемент» не получили заработную плату за май нынешнего года. В итоге образовалась задолженность по зарплате на сумму более 3 млн рублей.

Прокурором района генеральному директору вышеуказанной организации было внесено представление.

В отношении виновных должностных лиц АО «Мордовцемент» были возбуждены два дела об административных правонарушениях.

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Источник: prokrm.ru