В Зубово-Полянском районе после вмешательства прокуратуры медики получили стимулирующие выплаты

В Зубово-Полянском районе медикам вовремя не были выплачены стимулирующие выплаты.

Представителями прокуратуры было установлено, что 26 работников отделения скорой медицинской помощи ГБУЗ РМ «Зубово-Полянская районная больница» не получили стимулирующие выплаты за апрель, вследствие чего образовалась задолженность в размере 625 тыс. рублей.

В результате вмешательства прокуратуры было произведено начисление данных выплат.

В адрес главного врача ГБУЗ РМ «Зубово-Полянская районная больница» было внесено представление об устранении нарушений в сфере оплаты труда.

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Источник: prokrm.ru