В Ромодановском районе директора учреждения культуры оштрафовали за нарушение закона

В Ромодановском районе директора учреждения культуры привлекли к ответственности за нарушение закона.

В ходе проведения проверки сотрудниками прокуратуры указанного района было установлено, что в прошлом году МБУК «Ромодановский РДК» с ООО «Газспецсервис» был заключен муниципальный контракт на отпуск, потребление и оплату тепловой энергии в горячей воде на общую сумму более 600 тыс. рублей.

ООО «Газспецсервис» услуги предоставило в полном объеме и в установленные контрактом сроки. Заказчиком оплата своевременно не была произведена.

В отношении директора МБУК «Ромодановский РДК» была избрана мера наказания в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.

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Источник: prokrm.ru