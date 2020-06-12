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В Саранске завершается ремонт проезжей части по улице Попова

В Саранске завершается ремонт проезжей части по улице Попова

На заключительном этапе находится ремонт проезжей части по улице Попова.

Речь идет об участке, пролегающем от улицы Комарова до улицы М. Расковой.

Подрядная организация ООО «МАПО-Транс» 11 июня завершила укладку асфальтобетонного покрытия. Был установлен новый бордюрный камень. Также было построено пять новых парковочных карманов, что позволило увеличить число парковочных мест.

В ближайшее время подрядчик завезет грунт, выполнит планировку и засеет газонную траву на участке между проезжей частью и пешеходным тротуаром. Будут установлены дорожные знаки и пять искусственных неровностей. Также будет нанесена разметка. Кроме того, запланированы работы по ремонту тротуаров с обеих сторон улицы.

Полный комплекс работ должен быть выполнен до 30 августа, но строители обещают сдать объект гораздо раньше этого срока.

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Источник: adm-saransk.ru