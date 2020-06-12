В Саранске дезинфицируются общественные пространства

Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Саранске на постоянной основе проводится дезинфекция городских территорий.

Муниципальные предприятия города активно занимаются санитарной обработкой специальным хлорсодержащим раствором бульваров, скверов и площадей.

На днях полномасштабная помывка была произведена на бульваре братьев Веденяпиных, бульваре Цаплина, площадях по улице Коваленко и в районе храма Казанской иконы Божьей Матери. Обработка скамеек и урн была выполнена на бульваре М. Расковой, проспекте Российской Армии, аллее Связистов.

Кроме того, продолжается обработка автодорог и павильонов остановок общественного транспорта.

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Источник: adm-saransk.ru